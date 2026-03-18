Turizem v senci vojne in negotovosti

Slovenske družine in posamezniki v tem času običajno snujejo načrte za prvomajske praznike in poletne počitnice. A od 28. februarja, ko so ZDA z Izraelom napadle Iran in sprožile konflikt v regiji Bližnjega vzhoda, z negotovostjo gledajo, kaj bo sledilo. Podobno je pri drugih gostih, ki obiskujejo našo državo. Nekateri so v prvih dneh marca še verjeli, da bo obmetavanje z bombami trajalo le nekaj dni, zdaj pa je že jasno, da premirja še ni na obzorju. Turistični ponudniki ugotavljajo, da se je sklepanje rezervacij za poletje ustavilo, tisti, ki so že imeli sklenjene rezervacije za dopustovanje, še posebno na območju ali v bližini konflikta, pa razmišljajo o morebitni odpovedi potovanja ali so to celo že storili.