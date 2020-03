Tvegana otrplost Evrope

Mantra evropske politike je, da begunska kriza iz let 2015 in 2016, ko so množice ljudi bolj ali manj nenadzirano vstopale v EU, ne sme ponoviti. Občutek izgubljenega nadzora države nad dogajanjem je v članicah, kot je Nemčija, sprožil daljnosežne politične procese. Čeprav je Unija bolje pripravljena na velik migracijski pritisk, so prizori z grško-turške meje spet vnesli veliko negotovosti in sprožili krizno diplomacijo.Begunskemu paktu s Turčijo je mogoče očitati marsikaj. Unija je s samodržcem Recepom Tayyipom Erdoğanom sklenila kupčijo na sumljivih moralnih temeljih. Toda: pakt je štiri leta kar uspešno deloval in ...