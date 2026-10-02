Zakaj na tak način delajo reformo šolstva? Ker lahko

Pogovarjali so se teolog, župan in gospodarstvenik. Ko se niso mogli zediniti, ali bi otroci morali hoditi v šolo osem ali devet let, so se jim pridružili še zgodovinar, filozof in kmet. To bi lahko bil začetek šale, pa žal ni. To so profili, ki jih je v strokovni svet za reformo vzgoje in izobraževanja imenoval šolski minister.

Ko smo brali, kdo vse se je znašel v novem posvetovalnem telesu, smo dobili dokaz, da si ob zaslišanju takrat še kandidata za ministra nismo narobe razlagali, kaj pomeni ideološko nevtralna šola. In vse, kar je minister napovedal, tudi izvaja. Če je kdo mislil, da katere od napovedi ne bo izpeljal, ker ni časa ali se ne da, naj razmisli še enkrat. Vse se da.