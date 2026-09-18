Uganka o delu na domu

Delo na domu je področje, ki je v zadnjih desetih letih doživelo izjemen razvoj. Širokopasovni internet, mobilni telefoni in aplikacije za sestanke na daljavo so odprli pot, da ljudje več delajo od doma. Pred epidemijo kovida je bilo nekako ukoreninjeno, da delo na domu v večjem obsegu ni mogoče, saj ljudje tega nočejo. Potem je prišel izbruh koronavirusa in čez noč smo vsi, ki nam narava dela to omogoča, delali od doma. Ker je to obdobje s prekinitvami trajalo kar precej časa, smo se na to navadili. V bistvu smo zaposleni ugotovili, da je to odlično. Ljudje so si uredili prostore za delo doma, podpisani so bili aneksi k pogodbam, in urejena plačna nadomestila. Pri delu na domu pa ni pomembna samo delojemalska stran, pomembno je tudi, kako to gledajo delodajalci. Ti so hitro ugotovili, da ...