Ujeti v pokvarjenem dvigalu

Mislim, da je v našem skupnem geostrateškem interesu, da se Zahodni Balkan čim bolj približa Evropski uniji. Tako je po nedeljski večerji z voditelji Albanije, Bosne in Hercegovine, Črne gore, Kosova, Severne Makedonije in Srbije dejala predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen. To je bilo prvo srečanje po objavi novega predloga za širitev EU, ki predvideva strožjo metodologijo pogajanj in na zahtevo Francije uvaja tudi reverzibilnost procesa.Von der Leynova je torej sporočila nekaj, kar kritični intelektualci z območja omenjenih držav vpijejo že več let. Če ne bo EU dejavno poskrbela za svoj jugovzhodni prag, bo v ...