Ujetnica ruševin politike do vzhoda

Nemška politika do vzhoda je mrtva, Rusija v novi zunajepolitični strategiji vladajoče socialdemokratske SPD pa označena za sovražnico, s katero do nadaljnjega sodelovanje ni mogoče. A bolj kot propad Ostpolitik, v oči bode dejstvo, da v Berlinu niso niti pomislili na to, da bi se politika do Rusije lahko sfižila. Kaj nam to pove o aktualnih odločitvah kanclerja Olafa Scholza in ali je nemška politika še vedno pod vplivom zgrešene politike do vzhoda?