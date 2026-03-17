Umazano kampanjo diktirajo izraelski interesi in metode

Večina izraelskih obveščevalnih zasebnikov se je nekoč kalila v izraelskem obveščevalno-varnostnem kompleksu, verjetno najboljšem na svetu. Zaradi tega vedno obstaja sum, da so tovrstna podjetja tako ali drugače povezana z izraelskimi državnimi službami, torej z interesi države Izrael.

V obveščevalnih poslih se sledi zakrivajo, zato bo morda vse interesne povezave težko dokazati. Slovenske volitve pa bo odločil boj za interpretacijo prisluhov – ne pa zdravstvo ali gospodarstvo. SDS s svojimi podaljški bo prevladala na volitvah, če se bodo volivci usmerili izključno v vsebino prisluhov. Leva sredina pa, če ji bo uspelo prepričati volivce, da so naročniki prisluhov izdajalci Slovenije in njenih interesov.