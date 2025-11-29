Umetnika sta prisotna

V nadaljevanju preberite:

Jutrišnje odprtje prve pregledne razstave 12. let ustvarjanja udarnega umetniškega tandema Ulay/Marina Abramović v Cukrarni bo utrdilo Ljubljano na mednarodnem umetniškem zemljevidu. Trem kustosinjam in preostali ekipi iz Cukrarne je s pomočjo Marine Abramović in Lene Pislak, Ulayeve vdove in ustanoviteljice Fundacije Ulay, uspelo ustvariti kulturno-umetniško doživetje, ki ne bo zgolj zajemalo skupnega življenja ustvarjalcev, pionirjev performansa, ampak bo postalo tudi del ljubezenske zgodbe v luči sprave med umetnikoma, ki sta bila vmes celo vpletena v sodni spor. Postavljanje razstave je trajalo tri leta, Marina Abramović je dala ekipi povsem proste roke pri izbiri eksponatov, saj se je zavedala, da bi vsaka njena še tako neznatna intervencija spremenila predstavitev skupne zgodovine, šlo bi za obliko cenzure.