  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Komentarji

    Upanje na življenje brez propagandnega oblaka

    S trdnim prepričanjem o svojem prav navijam za stalno, neskončno ukinitev spletnega komentiranja.
    Foto Wojtek Radwanski/AFP
    Galerija
    Foto Wojtek Radwanski/AFP
    Igor Bratož
    4. 1. 2026 | 06:00
    7:26
    A+A-

    »Človek se lahko vda alkoholu, ker se počuti kot zguba, nato pa mu zaradi popivanja vse še bolj spodleti. Nekaj podobnega se dogaja jeziku. Grd in nenatančen postaja, ker so naše misli nespametne, obenem pa nas nemaren jezik lažje privede do nespametnih misli. [...] V današnjem času so politični govori in članki v glavnem opravičevanje neopravičljivega. [...] Politični jezik – z določenimi odkloni to velja za vse stranke, od konservativne do anarhistične – je oblikovan tako, da laži zvenijo resnicoljubno in umor spoštovanja vreden, mešanju vetra pa dajo videz trdnosti.«

    Takole je nekaj več kot zanimivih opažanj aprila 1946 strnil v spisu Politika in angleški jezik pisatelj George Orwell (slovenski prevod Maša Gedrih v reviji Tretji dan) in ob branju sem se vprašal, ali je danes že tisti čas, ko so dobre želje za novo leto že pozabljene in smo spet v običajnem stanju stvari. Zdi se malce oddaljeno, a volitve se bližajo, z njimi seveda predvolilni čas, za katerega se ne le zdi, ampak ve, da je seveda čas delitve, čas, v katerem izpuhti vsakršna tolerantnost, čas odkritih laži v imenu demokracije in svobode govora, čas nenačelnosti, verbalnega nasilja, vsakršnih nestrpnosti, nespoštljivosti, prostaškosti in podlosti, vse, kar trpamo v pomen sintagme sovražni govor.

    Ne verjamem v prepričanje, da je o volilni izbiri mogoče kogarkoli prepričati z medijskimi vsebinami, z lahkotno različico družbenega inženiringa, butasto napisanimi članki, zapolnjenimi s predsodki, pollažmi in lažmi, a ni dneva, da desničarsko intonirani mediji ne bi opozarjali, da je večina tukajšnjega medijskega prostora v rokah tako imenovanih levosučnih, karkoli naj bi to pomenilo.

    Če bi komu od zainteresiranih po naključju uspelo spregledati taka opozorila, so tu zadnje čase še veliki javni plakati, ki oznanjajo, da je na primer trenutna vlada neprava, neprimerna, diletantska, ker ji srce in razum – tako bi si lahko interpretirali sporočila – ne delujeta za Slovenijo. Vse take, z ideološkim nabojem obogatene vsebine, ki naj bi učinkovale na roko, obkrožajočo ustrezne zadeve na volilnem lističu, se mi zato zdijo razmetavanje truda in denarja, a táko je moje nerazsvetljeno prepričanje.

    Strokovnjaki na podlagi raziskav pravijo drugače, mediji zmorejo vsaj ponekod in delno vplivati tako na preference in obnašanje volivcev kot na stališča, ki jih v predvolilnem času javno zagovarjajo politiki. Ob neposrednem nagovarjanju prek omrežij, televizije in tiskanih publikacij so pomembni najpogosteje spregledani, pravzaprav nevidni igralci, na primer algoritmi, ki so zmožni le z nikdar razloženim razporejanjem zadetkov spletnega iskalnika vplivati na uporabnikovo odločanje, ali pa spletne strani, ki dopuščajo nemoderirano ali slabo moderirano komentiranje in s tem omogočajo najrazličnejše kulturnobojne eskapade.

    Tako subtilen in neopazen vpliv oziroma nadzor mišljenja prekaša tisto, o čemer so v svojih znanih delih prikazovali Aldous Huxley, Jevgenij Zamjatin in seveda George Orwell, romani Krasni novi svet, Mi in 1984 so v primerjavi z vsem, kar zdaj omogoča splet, tako rekoč vajenstvo v veščini vplivanja na posameznikova stališča, siceršnja in politična.

    Seveda imajo različni mediji različno občinstvo, velikokrat jih uporabniki konzumirajo v želji po potrditvi svojih jasnih političnih stališč, zato pogosteje izbirajo take, ki jim to ponujajo. Toda nekatere novejše študije so pokazale, da ima izpostavljenost vsemu, kar ponujajo mediji, lahko precejšen vpliv na oblikovanje političnega znanja, stališč in vedenja javnosti. K temu gredo še podatki različnih raziskav v zadnjih letih, ki kažejo, da so za več kot polovico anketiranih posameznikov primarni vir informacij družbena omrežja in ne načeloma zaupanja vredni mediji.

    Zdajšnji prebivalec v Beli hiši se tega verjetno instinktivno zaveda, in ker precej slabo prenaša ugotovitve, da morda ni najbolj genialen predsednik, kar jih je svet videl, si je prejšnji teden, na predbožični večer, za zadrege s kritiki in posmehljivci, kakršni so vodje večernih šovov na ameriških televizijskih programih, na svojem omrežju truth social zamislil posebno zdravilo: družbam, ki o predsedniku Donaldu J. Trumpu, gibanju Maga in republikanski stranki govorijo skoraj stoodstotno negativno, bi morda morali licence za pravico oddajanja preprosto ukiniti! O takem ukinjanju ima verjetno marsikdo svoje mnenje, a težko bi ga opisali kot demokratični predlog, precej bolj pristaja avtokratskim režimom.

    Če že razpravljam o ukinjanju, lahko navržem, da sem za, prav z užitkom in trdnim prepričanjem o svojem prav navijam za stalno, neskončno ukinitev spletnega komentiranja na vseh medijskih portalih. Stališče, da se lahko na spletu anonimno svinja po mili volji, je preprosto napačno, ne le nespodobno.

    Brozganje, ki ga lahko vsak dan preberemo pod članki na različnih spletnih straneh, ima – vsaj domnevam – kumulativni vpliv, ena bedarija ali podtaknjena lažna novica ne more imeti velikanskega vpliva, morje traparij, povzdigovanje populistov in vse podobno v daljšem časovnem obdobju pa verjetno vsaj del politično volatilnih volivcev lahko zmede ali pa pozornost javnosti usmeri v prazno.

    Z velikim navdušenjem sem zato pred dnevi pospremil rezultate raziskave anonimnih avtorjev, ki je pokazala nič drugega kot to, da možnost komentiranja prispevkov na spletni strani tukajšnje javne medijske hiše, RTV Slovenija, »prispeva k razširjanju propagandnih, sovražnih in drugače škodljivih vsebin v uporabniških komentarjih«.

    Po začetku vojne v Ukrajini sem se ob branju komentarjev na spletni strani RTV samo iskreno čudil, kako impresivno število sodržavljanov, ki se tam oglašajo z mnenji, precejkrat drastičnimi in preprosto ogabnimi, je tako rekoč skrajno proruskih. Pred dnevi me je vsaj malo potolažila ugotovitev neznanih avtorjev na spletni strani rtv-ekspoze.org, da je časovno omejena analiza komentarjev pod novicami o vojni v Ukrajini pokazala, da je bilo »kar 91 odstotkov teh komentarjev (2730 od 3000) usmerjenih prorusko/antizahodno, v 52 primerih (dobra tretjina novic) pa je teh celo 100 odstotkov. [...] Analiza jasno pokaže, da so komentarji na MMC orodje za širjenje proruske propagande in dezinformacij.«

    Nekaj je narobe, si mislim, da se morajo avtorji analize skrivati, še bolj se mi zdi narobe, da so po odzivu sodeč na javnem zavodu zelo naklonjeni kaznovanju prinašalca vesti, saj so si privoščili analizo zavreči z besedami, da ni verodostojna ali strokovna, in so avtorjem celo zagrozili: »[...] ne izključujemo uporabe pravnih sredstev, vključno s preučitvijo možnosti pravnih postopkov proti avtorjem zapisa.« Popolnoma narobe svet.

    Sorodni članki

    Premium
    Mnenja  |  Komentarji
    Groza komentiranja

    (KOMENTAR) Pod člankom na spletni strani jeza in strup

    Strupena militantnost spletnih komentatorjev se bohoti le takrat, ko jih varuje anonimnost, s katero so odvezani odgovornosti.
    Igor Bratož 30. 11. 2024 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Zaton modernega sveta

    Komu v resnici zvoni

    Če kaj, papež Frančišek simbolizira odpor proti antimodernistični zablodi sodobne Cerkve, ki se je vojne proti modernosti lotila iz strahov veleposestnika, ki je v nastajanju nacionalnih držav (konkretno Italije) izgubil fevd.
    Janez Markeš 9. 9. 2018 | 07:00
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Kolumne
    Kolumna

    Digitalni laboratorij sovraštva

    Če bomo vse prepustili tehnologiji, ki jo žene dobiček, bomo živeli v svetu ljudi, ki znajo klikati – ne pa tudi misliti.
    Roman Kuhar 21. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Komentarji
    Komentar

    Kdaj bo UI ugotovila, da ljudi ni več smiselno vzdrževati pri življenju?

    S čim se slepimo, ko se pogovarjamo o tem, kako nahraniti modele globokega učenja UI?
    Igor Bratož 11. 10. 2025 | 16:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Schmitt nadvse kritičen do Timija: To je bilo predrzno

    V skakalnih krogih ob Prevčevi prevladi še zmeraj močno odmeva tudi Zajčeva druga zaporedna diskvalifikacija. Oglasil se je tudi kontrolor opreme pri FIS.
    Miha Šimnovec 3. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Ameriški napad na Venezuelo

    Trump objavil Madurovo fotografijo: Do menjave oblasti bomo mi upravljali državo

    ZDA so izvedle obsežen napad na Venezuelo, Madura in njegovo ženo so odpeljali z ladjo.
    3. 1. 2026 | 08:37
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Prva dama ZDA slovenskega rodu

    Melania Trump v svojem elementu

    Rojena Sevničanka hoče drugemu bivanju v središču ameriške izvršne oblasti dati svoj pečat.
    Barbara Kramžar 2. 1. 2026 | 20:09
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Domen Prevc: To ve le malo ljudi

    Domen Prevc je s podvigom v Garmisch-Partenkirchnu naredil naslednji korak proti zlatemu orlu. Veseli se spektakla v prav tako razprodanem Innsbrucku.
    Miha Šimnovec 2. 1. 2026 | 15:56
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Hipno diploma – brezplačna delavnica o hipnozi in delu z nezavednim

    Hipnoza kot orodje za spremembo: delo z nezavednim ni bližnjica, temveč temelj.
    Promo Delo 30. 12. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    LIKE 2026: Postanite del ekskluzivne mednarodne zgodbe

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več
    Promo
    Šport  |  Zimski športi
    SMUČARSKI SKOKI ZA ŽENSKE

    Najmanjše prizorišče, kjer se vsako leto zbere največ navijačev

    Skakalnica na Ljubnem ob Savinji se bo januarja 2026 znova obarvala v barve navijaških zastav, pesmi in nepozabnega vzdušja.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 08:03
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zimsko razvajanje v Slavoniji in Podravini: plemiški oddih nepričakovano blizu

    Virovitiško-podravska županija na severovzhodu Hrvaške je popolna destinacija za zimski oddih na edinstveni Plemiški poti.
    Promo Delo 30. 12. 2025 | 10:36
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Individualni naložbeni računi

    Individualni naložbeni računi za mnoge prvi korak na trg kapitala

    Individualni naložbeni računi bodo omogočali vlaganje v bolj tvegane in konservativne produkte. Priložnost za plemenitenje denarja.
    Milka Bizovičar 3. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Intervju

    Gradnja bi se lahko začela že leta 2026

    Dejan Bostjančič-Zwitter, Alpacem Cement: Pričakujemo okoljevarstveno in gradbeno dovoljenje, ki bosta temelja za zagon 30-milijonske investicije v posodobitev.
    Milka Bizovičar 24. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradnja v UKC Maribor

    Za onkološke bolnike petkrat več postelj

    Stavba oddelka za onkologijo v UKC Maribor je zdaj višja za štiri nadstropja, zgradili bodo še novo sedemnadstropno stavbo.
    Milka Bizovičar 22. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Strategija steklenih sten

    Odprta vrata zunanjim obiskovalcem podjetju le koristijo

    Sprejemanje obiskov je strateško orodje za krepitev blagovne znamke, privabljanje talentov in gradnjo zaupanja.
    Milka Bizovičar 20. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    sovražni govorspletno komentiranjedružbena omrežja

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Nedelo
    New Delhi, Agra in Radžastan

    V deželi mogulov in maharadž

    Naključen ogled dokumentarnega filma o Radžastanu, želje po toplem vremenu in že smo sedeli na letalu za New Delhi.
    4. 1. 2026 | 08:30
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Daniel Tschofenig: Domna Prevca je bilo strah

    Avstrijci sanjajo o zasuku na novoletni turneji in skalpu slovenskega asa. Timi Zajc se je vsaj malo sprostil med ogledom veleslaloma v Kranjski Gori.
    Siniša Uroševič 4. 1. 2026 | 08:20
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Naftna industrija

    Zakaj Trumpov načrt glede venezuelske nafte ne bo hiter

    »V Iraku in Libiji ZDA od nafte niso imele nobene koristi. Bojim se, da se bo zgodovina ponovila tudi v Venezueli,« ocenjuje Ed Hirs z univerze v Houstonu.
    4. 1. 2026 | 08:07
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Komu sledijo Slovenci

    Spletni vplivneži: Od kraljice pajkic do nekdanjega zapornika

    Kateri slovenski vplivneži so v minulem letu pritegnili največ pozornosti? V prvi peterici je le en moški, sledilci od vplivnežev pričakujejo dramo.
    Urša Izgoršek 4. 1. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Šport  |  Rokomet
    Camilla Herrem

    Igrišče je moj pristan v boju z rakom

    Za Camillo Herrem, dvakratno olimpijsko prvakinjo z Norveško, je rokomet veliko več kot služba. Je boj z rakom. Enajstega januarja bo igrala v dvorani Tivoli.
    Peter Zalokar 4. 1. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Naftna industrija

    Zakaj Trumpov načrt glede venezuelske nafte ne bo hiter

    »V Iraku in Libiji ZDA od nafte niso imele nobene koristi. Bojim se, da se bo zgodovina ponovila tudi v Venezueli,« ocenjuje Ed Hirs z univerze v Houstonu.
    4. 1. 2026 | 08:07
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Komu sledijo Slovenci

    Spletni vplivneži: Od kraljice pajkic do nekdanjega zapornika

    Kateri slovenski vplivneži so v minulem letu pritegnili največ pozornosti? V prvi peterici je le en moški, sledilci od vplivnežev pričakujejo dramo.
    Urša Izgoršek 4. 1. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Šport  |  Rokomet
    Camilla Herrem

    Igrišče je moj pristan v boju z rakom

    Za Camillo Herrem, dvakratno olimpijsko prvakinjo z Norveško, je rokomet veliko več kot služba. Je boj z rakom. Enajstega januarja bo igrala v dvorani Tivoli.
    Peter Zalokar 4. 1. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Šport  |  Zimski športi
    Vredno branja

    Moč žensk na snegu: Generali in smučarski spektakel v Kranjski Gori

    Kranjska Gora bo januarja znova dihala s smučarkami svetovnega pokala. Generali podpira šport, enakost in prihodnost smučanja.
    Promo Delo 30. 12. 2025 | 08:50
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Fizioterapija: ključ do hitrejšega okrevanja in izboljšanja gibljivosti

    Zakaj je fizioterapija pomemben del sodobnega zdravljenja bolečin, poškodb in omejitev gibanja v vseh življenjskih obdobjih.
    Promo Delo 23. 12. 2025 | 09:14
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Nove tehnologije plačevanja: kako varne so v resnici (video)

    Po zadnji raziskavi Masterindex skoraj štiri petine Slovencev meni, da je spletno nakupovanje večinoma varno, a podatki hkrati kažejo rahlo znižanje najvišje ravni zaupanja in porast deleža tistih, ki spletne nakupe dojemajo kot tvegane.
    Promo Delo 24. 12. 2025 | 09:57
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Vloga kineziologa in kineziologije v celostni rehabilitaciji

    Kineziologija temelji na načelih nevroplastičnosti in ima ključno vlogo pri celostni rehabilitaciji skozi gibanje in prilagoditev možganov.
    Promo Delo 30. 12. 2025 | 08:39
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Šport
    Vredno branja

    Kakšen bo slovenski dom prihodnosti? »Ne govorimo več samo o hiši« (video)

    Vodja razvoja in trajnosti v podjetju Lumar o tem, kako se spreminja način bivanja.
    Promo Delo 29. 12. 2025 | 09:15
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo