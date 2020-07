Uporniški Vzhod

V nedeljo so se Poljaki odločili, da jih bo na čelu države še vedno zastopal dosedanji konservativni desničar Andrzej Duda. Da je Poljska razcepljena med »konservativci« in »liberalci«, so dokazali tako rekordno visoka volilna udeležba kot zelo tesen izid in tudi pravo »navijanje« za kandidate v prav tako razcepljenih medijih. Nastali so celo takšni absurdi, da je vsak od kandidatov imel »soočenje« sam s sabo na »svoji« televiziji, ker v studio »nasprotnega« medija ni hotel nobeden od njiju priti.Na Zahodu takšnega razcepa v poročanju o poljskih volitvah ni bilo opaziti. Tam so mediji tradicionalno razdeljeni med ...