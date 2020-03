Ureditev pod maskami

V trenutku, ko se je delu sveta v karanteni pridružila še Indija, tako da se je v imenu čimprejšnje zmage nad koronavirusom svobodnemu gibanju odrekla kar tretjina sveta, je Kitajska odstranila dvomesečne barikade in stopila v normalnost.Kljub temu je imela na obrazu masko. Se je pa v trenutku, ko postaja Amerika novi epicenter pandemije, Evropa pa bo morala najhujše še prestati, preden se bo zanjo začela pot k ozdravitvi, azijski sili ponudila priložnost, da nastopi kot svetilnik sredi viharnega morja. V času, ko je maska postala simbol orožja, nujnega za vojno proti pandemiji, sta začela ta dragoceni izdelek izdelovati celo Holding za letalsko industrijo v Čengduju, ki sicer izdeluje nevidna bojna letala J-20, in družba BYD, ki je prerasla v največjo svetovno proizvajalko električnih avtomobilov.Prednostne naloge so se prerazporedile. Vprašanje je, ali so se enako obrnile tudi vrednote. Kitajska jih je hitro in spretno preoblekla ter z velikim rdečim srcem, okrašenim z zlatimi zvezdicami, Evropi ponudila tisto, kar ji trenutno najbolj primanjkuje: maske, respiratorje, teste za covid-19 in tudi kritiziranje italijanske sproščenosti, francoske kaotičnosti, španske neorganiziranosti … na kratko povedano – vsega česar EU ni uspelo zajeti v skupno strategijo že veliko prej, preden se je spopadla z nevidnim sovražnikom.Seveda si takšna velikodušnost zasluži evropsko občudovanje. Vendar Kitajska v še nobeni drugi krizi ni bila tako zelo angažirana kot v tej, zato bo, ko se bo vse to končalo, gotovo pričakovala hvaležnost. Evropejci ji jo bodo lahko izkazovali prek pogodb s Huaweiem ali s tem, da bodo molče ignorirali Tajvan. Azijska sila računa na oboje. In na še veliko drugih načinov, da se ji izreče priznanje kot veliki sili, ki je – čeprav z masko na obrazu – v najtežjem trenutku prevzela globalno vodstvo.Pa vendar bo prišel dan, ko nam čez usta in nos ne bo treba več nositi te grde zaščite. Kakšen obraz Evrope se bo pokazal takrat, ko bomo odvrgli maske? Jasneje je, kakšnega bo pokazala Kitajska. Prav zato, naj bo ta »hvala«, ki ga azijska sila zasluži, v enem od naših jezikov. Koronaureditev ne bi smela biti edina možnost.