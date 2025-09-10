Ursula von der Leyen lovi politični ritem

V današnji Temi dneva preberite:

Kršitev poljskega zračnega prostora z ruskimi brezpilotnimi letalniki je jasno pokazala, v kakšnem geopolitičnem in varnostnem položaju se je znašla stara celina. Rusija ne nadaljuje samo brutalne agresije proti Ukrajini, med katero vse pogosteje napada civiliste, ampak s hibridno vojno intenzivno deluje proti Evropi in preizkuša odzive Zahoda. Tudi Ursula von der Leyen je v govoru o stanju v Uniji na parlamentarnem zasedanju v Strasbourgu jasno povedala, da bo Evropa morala poskrbeti za svojo varnost sama.

Četudi najpomembnejši okoljski in podnebni cilji ter drugi projekti iz prejšnjih let uradno ostajajo, duh časa že narekuje njihovo mehčanje ali črtanje. Bolj desna politika pa po drugi strani destabilizira proevropsko jedro in neuradno koalicijo zmernih političnih skupin.Uspešnost tega mandata se ne bo merila s tem, kako bo EU blažila negativne učinke politike Donalda Trumpa in Vladimirja Putina, ampak tudi z gospodarskim oživljanjem.