Usihanje demokracije na državni in lokalni ravni

Z vstopom v november se začenja finale dolge in vroče politične jeseni. Pred volivci so lokalne volitve, ki bodo ponekod zahtevale dva odhoda na volišče in veliki obračun na miklavževo nedeljo, ko bo potekal naknadni zakonodajni referendum o zakonu o interventnih ukrepih, ki po oceni vladnih strank in Resnice prinašajo razvoj Slovenije, nasprotniki pa se trudijo dokazati, da ključni zakon razširjene koalicije pelje v razkroj vitalnih družbenih podsistemov države. Kampanja za lokalne volitve ima dva obraza. V prestolnici županska tekma še nikoli ni bila tako konkurenčna, sploh na levosredinskem polu. V relativno močni konkurenci potekajo tudi predvolilne bitke v drugih mestnih občinah. Tam, kjer imajo občine največji proračun in kjer gre največ denarja za javna naročila, kot danes ...