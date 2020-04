Ustava in epidemija

Sporočilo ustavnega sodišče ob presojanju ustavnosti vladnega odloka o splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih ter prepovedi gibanja zunaj občin je večplastno. Prvič, ko je ustavno sodišče začelo postopek, je vladi naložilo, da mora odgovor pripraviti do srede. Sodišče je imelo sejo v četrtek, včeraj pa je že sprejelo prvo odločitev. S tem, ko je delovalo zelo ekspresno, je sporočilo, da sistem zavor in ravnovesij tudi med epidemijo deluje dobro in v tem primeru skoraj v realnem času.Drugič, ustavno sodišče bi hipotetično lahko sklenilo, da pravni interes pobudnika ustavne presoje ni izkazan in bi ...