Ustavna dobrina ali investicijska priložnost

Predsednik vlade Robert Golob je z ljubljanskega Trga republike, kjer je poslušal zahteve pacientov, uporabnikov zdravstvenega sistema, po slabi uri odšel na sestanek sodniškega društva. Ta je potekal v nabito polni veliki predavalnici pravne fakultete; premier je poslušal zahteve sodstva. Medtem smo čakali na sporočilo zdravniškega sindikata, ali napovedana stavka bo ali ne.

Protesti z začetka leta 2023 prinašajo nekaj novosti. Sodna veja oblasti ni zadovoljna, ker njihove plače niso izenačene s plačami v zakonodajni in izvršilni oblasti. Ena veja oblasti protest naslavlja na drugi dve veji. Stavka pacientov (še) ni bila protest proti vladi, kljub temu pa je minister za zdravje Danijel Bešič Loredan dogodku vnaprej pripisal ekstremistično naravo. In ni se (še) opravičil. Kakorkoli, uporabniki storitev javnega zdravstva so prvič nastopili kot organizirana družbena sila, ki postavlja diagnozo in predlaga terapijo. Terapevtski argumenti zvenijo prepričljivo.

Sisteme, da ne bi razpadli zaradi entropije, je treba vzdrževati. Zdravstveni sistem ne ječi zato, ker bi bil v zadnjih letih finančno izstradan – denarni prilivi v zdravstvo so bili med pandemijo izdatni. Leta 2005 je bilo v Sloveniji manj kot 5000 zdravnikov. Leta 2020 jih je bilo več kot 7000. Kaj se je torej zgodilo, da ljudje sredi noči čakajo, da ne bi bili več uvrščeni v sramotno statistično kategorijo ljudi brez izbranega osebnega zdravnika?

Ustavne dobrine niso investicijska priložnost. Zahteva, naj bodo ustavne pravice vseh spoštovane, ni ekstremizem.

Tudi sodnemu sistemu se lahko zgodi entropija – torej nekaj podobnega kot zdravstvu. Razlika je v tem, da je javno zdravstvo entropija doletela kljub izdatnim finančnim in kadrovskim vložkom, sodstvo pa je sodne zaostanke, ki so eden od kazalnikov neprimernih razmer, zmanjševalo – dolga leta brez zvišanja plač.

Entropija v sistemu javnega zdravstva se je zgodila, ker je za to obstajal izrecen materialni interes. Iz leta v leto je zdravje kot ustavna dobrina, do katere naj bi imeli vsi enak dostop, hiralo, zdravstvene storitve kot tržna dejavnost pa so postajale vse večja investicijska priložnost.

