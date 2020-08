Utrjevanje protiiranske koalicije na palestinski račun

Geopolitična in »zgodovinska« vrednost vzpostavitve polnih diplomatskih odnosov med Združenimi arabskimi emirati (ZAE) in Izraelom je v najboljšem primeru simbolična.Veliko bolj od vsebine dogovora, ki je že vrsto let intenzivne in dodobra usklajene, strateško istosmerne odnose med nikoli zares sprtima državama postavil tudi v uradni okvir, sta pomembna »tajming« in marketinška strategija prodaje »Abrahamovega dogovora« mednarodni in domači javnosti.Izraelska oblast s predsednikom vlade Benjaminom Netanjahujem na čelu in lažnim voditeljem opozicije Benijem Gancem, ki je v sodnikovem podaljšku tretjega poskusa sestavljanja ...