Utvara velikega pohoda suverenih

Nauk zgodbe seveda ni v tem, da se ne da nič spremeniti, temveč v sprejetju dejstva, da ni vse tako zelo slabo, pri angažmaju pa je treba izbirati boje in se lotiti relevantnih družbenih izzivov. Sicer ostajamo udeleženci domnevno velikih pohodov, ki ne vodijo nikamor, in živimo v iluziji, da smo ali vsaj hočemo biti suvereni, pa čeprav nam to uspeva zgolj v naši domišljiji ali pa na virtualen način z objavami naših ultra frajgastovskih domislic na instagramu in tiktoku.