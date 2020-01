V čevljih nekoga drugega

Pred kratkim sem na družbenem omrežju prebrala misel, da bi se morali večkrat postaviti v čevlje nekoga drugega, v prenesenem in dobesednem pomenu. Da imamo pogosto premalo empatije, se strinjam, ob drugem delu misli pa sem se nasmehnila (ne vem, do kakšnih uvidov naj bi prišla, če bi, na primer, noge stlačila v čevlje desetletnika).Naše razumevanje situacije je zelo odvisno od tega, s katere točke jo opazujemo. Dogajanje v prometu vidimo drugače, če smo v vlogi pešca, kolesarja ali avtomobilista. Poznamo rek, da sit lačnemu ne verjame. In tudi fizika pravi, da niti prostor niti čas nista absolutna, ampak sta odvisna od ...