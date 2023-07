V iskanju politične mavrične nebinarnosti

V nadaljevanju preberite:

Menda živimo v mavričnem svetu, namreč v smislu nepregledne mavrice možnosti, vsak se lahko opredeli in pozicionira, kakor želi. Ampak tovrstno mavrično nebinarnost in raznovrstnost zelo pogrešamo na drugih področjih, recimo glede političnega ali ideološkega pozicioniranja. Tukaj povsem prevladuje manihejska delitev na leve in desne, na progresiste in konservativce, na dobro in zlo, svetlobo in temo, naše in vaše ...