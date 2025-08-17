  • Delo d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTour 2025TenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Komentarji

    V koprenah zaskrbljenosti, razočaranja in žalosti

    Kar vidimo v Gazi, je opuščanje vrednot, za katere smo bili doslej prepričani, da so večne.
    Devetletna Mariam Dauas z mamo Modalalo na začetku tega meseca v taborišču za razseljene osebe na severu Gaze. FOTO:  Omar Al-qattaa AFP
    Galerija
    Devetletna Mariam Dauas z mamo Modalalo na začetku tega meseca v taborišču za razseljene osebe na severu Gaze. FOTO:  Omar Al-qattaa AFP
    Igor Bratož
    17. 8. 2025 | 05:00
    7:21
    A+A-

    Zdi se, da je bilo tam od nekdaj zakleto zapleteno: »Da, mesto, ki je izginilo v obzorju, je bila Jaffa, jeruzalemski pristan, arabski pristan, judovski pristan, zakaj Jaffa, zagrizeno arabsko, umazano, zdaleč romantično orientalsko mesto, ognjišče in gojišče vseh protiangleških, protijudovskih in protievropskih uporov v 'mirnih' dveh desetletjih po vojni pod palmo ženevskega penzionata, je predmestje Tel Aviva, pravljične judovske metropole in stežaj daleč od Jeruzalema. Nad njo lebdita dva simbola: Allahov polumesec, za njim fantom vstajajoče Panarabije v moskovski senci, ob polumescu šesterokraki Mogen David, simbol gradečega cijonizma in zdaj finančnega, v bodoče pa političnega judovskega imperija, za njim Panarabija, Panindija, Panislam z Ibn Saudom, Gazijem Kemalom, Panzion z Rothschildi, Morgani, Weizmanni, dve gibanji s heroji, z asi organiziranega nacionalizma proti častitljivi gibljivosti puritanizma in londonske politike.«

    Takole je približevanje obali zapletene dežele skoraj vročično opisoval popotnik v delu Mirka Javornika Pomlad v Palestini, ki je izšlo sredi tridesetih let prejšnjega stoletja, in daje današnjemu branju posebno dimenzijo.

    Ob smrti poročevalca Al Džazire Anasa al Šarifa in njegovih kolegov v Gazi ter fotografiji stradajoče devetletne deklice Mariam Dauas iz tamkajšnjega okrožja Rimal sem te dni premišljal o globoki resnici, ki je iz različnih in številnih virov prihrumela že kmalu po izraelskem brutalnem odgovoru na Hamasov sedmooktobrski napad: ugotovitve so večinoma govorile o diplomatskem porazu evropske zveze, o skrb vzbujajoče šibkem odzivu, ki razkriva zgolj njen moralni propad.

    Hkrati s tem spoznanjem imam občutek, da se velik del svetovne javnosti po tihem ukvarja z razreševanjem strahotnega prepleta bolečine in negotovosti, ki ga pletejo poročila o dogajanju v Gazi. Nenehno kapljanje novih in novih drastičnih norosti, ki prihajajo od tam onkraj in opisujejo tesnobo, trpljenje, nepravičnost, žalost in bes, je preprosto nedoumljivo razpotegnjeni čustveni pretres, ki izziva globok občutek nemoči. Ta hip se zdi, da nobena peticija zoper genocidno početje, ki se ji kot posameznik lahko pridružiš, nobena pobuda, da bi se ustavila humanitarna katastrofa, ne more prinesti zadoščenja, kaj šele ustavitve trpljenja in nesmiselnega nasilja, za vse se zdi, da je prepleteno s tisočerimi odtenki interesov, o katerih naivna, dobronamerna javnost pravzaprav ve manj kot nič. Je kdo preštel število udeležencev protestov zaskrbljene javnosti v zadnjih mesecih oziroma letih, je imelo to kak vpliv na ravnanje izvoljenih?

    Žalostno pri tem je, da – tako kot putinovska medijska trobila, v EU prepovedana, a vendar dosegljiva – povsem brez večjih težav izraelska država z neuklonljivo močjo svetu prodaja svojo interpretacijo dogajanja. Propagandni stroj, ki so ga imenovali hasbara, je oblika oziroma doktrina javne diplomacije, ki si jo je izmislil sionist poljskega rodu, a ta »razlaga, razjasnitev« je zmeraj skrajno enostranska in rabi zgolj kot upravičevanje vsega slabega, kar si izmislita izraelska vlada in izraelska vojska, pred mednarodnim občinstvom.

    V tem risu so najrazličnejši dezinformacijski projekti, Pallywood je že starejšega datuma, vse pa poteka tako, da se na različne načine zaseje dvom o palestinskem trpljenju: ubiti dojenčki v Gazi so na primer zgolj lutke, na youtubu razkrivajo, kako naj bi Palestinci tam snemali lažne prispevke, ključno za take podvige pa je, da na prizorišču dogajanja ni tujih novinarjev – ti ne smejo biti tam, da bi ne omajali kredibilnosti tisočkrat ponovljenih stališč, da na primer izraelska vojska nikdar ne strelja proti civilistom, vsi ubiti civilisti pa so, ne glede na starost, seveda prikriti hamasovci. Tako je bilo tudi tokrat z Anasom al Šarifom, podobno zavajanje so ponudili tudi ob fotografijah sestradane Mariam Dauas, ki je pred vojno tehtala 25 kilogramov, zdaj pa je ob neskončno strahotnih razmerah na palestinskem ozemlju shujšala na 10 kilogramov.

    Ob teh žalostnih podobah je v igro posegel celo zlovešči Muskov umetnointeligenčni chatbot, razlagalec Grok, ki je »odkril«, da je na obremenilnih fotografijah male Mariam sedemletni jemenski deček, posnet leta 2018, pa čeprav so nastale na začetku tega meseca v Gazi in jih je posnel fotoreporter družbe AFP. Take fotografije, če malo pomislim o preteklosti, imajo posebno moč, spomnimo se vietnamske deklice Kim Phuc, ki v joku beži pred napalmsko smrtjo, spomnimo se fotografije triletnega sirskega dečka Alana Kurdija, katerega trupelce je naplavilo na turško obalo.

    Dogajanje v Gazi, kot ga odsevajo svetovni mediji, ne daje veliko upanja na boljše čase, kot posameznika, ki mu na potnem listu nad Republika Slovenija piše Evropska unija, me boli, da »moje« oblasti, zmeraj tako polne načelnega leporečniškega govorjenja o varovanju človekovih pravic, miru in kar je še tega, ne zmorejo imeti večjega vpliva v mednarodni diplomaciji in veliko bolj odgovorno postreči z odgovori na temeljna vprašanja o demokraciji, pravici, človeka vrednem življenju kjerkoli in kadarkoli. Selektivnega sočutja ne potrebujemo.

    A kar vidim, je nekaj drugega: neenotnost in cagavost, ki sevata iz Bruslja, spregledovanje vojnih zločinov in kršitev vsakršne mednarodne zakonodaje. Nezmožnost pomenljivega ukrepanja. Sprejemanje neverjetne ameriško-izraelske pogruntavščine, da humanitarno pomoč ob okupatorjevem nadzoru razdeljuje sumljivi ameriški izvajalec, Humanitarna fundacija za Gazo, seveda po tistem, ko so Izraelci brez dokazov izločili agencijo Združenih narodov za pomoč in zaposlovanje palestinskih beguncev na Bližnjem vzhodu. Kar vidimo, je opuščanje vrednot, za katere smo bili doslej prepričani, da so večne, a jih početje Donalda Trumpa, Benjamina Netanjahuja in seveda Vladimirja Putina uspešno razkraja.

    Nič presenetljivega niso bile ugotovitve že kmalu po Hamasovem napadu, da mnenje Evrope v mednarodnih odnosih pravzaprav ne šteje več veliko in da se je EU znašla v položaju dobronamerne nevladne organizacije, katere humanitarno početje je dobrodošlo, sicer pa so njena stališča lahko elegantno prezrta. Kaj pa se bo zgodilo, ko se bo v skladu s svetopisemsko sentenco »Tako govori Gospod nad vojskami: 'Kaznoval bom, kar je storil Amálek Izraelu, ko se mu je postavil na pot, ko je šel iz Egipta'« med Amáleki, sovražniki izvoljenega ljudstva, poleg Palestincev znašla EU?

    Sorodni članki

    Novice  |  Svet
    Gaza

    Netanjahu: Ljudi bi lahko izstradali, a jih ne bomo, ker ciljamo zgolj teroriste

    Tuje humanitarne organizacije opozarjajo, da jim nova pravila preprečujejo dostavo pomoči v Gazo. Ljudje še naprej umirajo od lakote in med čakanjem na pomoč.
    14. 8. 2025 | 07:50
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Etnično čiščenje Palestine, december 1947–maj 1948

    Groza v Palestini ni izbruhnila oktobra 2023, temveč traja več kot stoletje

    David Ben Gurion, poljski Jud, ki je prišel v Palestino leta 1906: »Arabci bodo morali oditi, a za to je potreben primeren trenutek, na primer vojna.«
    16. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Komentarji
    Vojna v Gazi

    Izživljanje nad ujetniki kot najboljši del življenja

    Je puhlica mladost-je-norost dovolj resno opravičilo za dejanja izraelskih vojakov?
    Igor Bratož 20. 6. 2025 | 13:35
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Komentarji
    Gaza

    (KOMENTAR) Protijudovstvo ali netanjahufobnost

    Otroci v Gazi stradajo. Lakota v Gazi ni posledica naravne katastrofe. Je posledica politične, vojaške odločitve. Lakota je orožje za množično uničevanje.
    Igor Bratož 14. 7. 2024 | 11:55
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    ZDA in Rusija

    Vladimir Putin hoče natanko to, kar je nekoč zahteval Josip Stalin

    Putin ni človek miru, ampak mož vojne. Trump hoče mir. Zelenski hoče mir. Evropa hoče mir. Le Putin, ki je začel vojno, ga noče.
    Branko Soban 15. 8. 2025 | 10:30
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Pisatelj Aleš Čar

    Da preživiš na tako brutalnem, grozljivem kraju, moraš nekaj nositi v sebi

    Padec je bil globok in klofuta močna. Zgodba Simona Dome, ki jo je v knjigo prelil Aleš Čar, je – čeprav trpka in na trenutke neverjetna – tudi poučna.
    Anja Intihar 16. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vrh Trump-Putin

    Na Aljaski brez dogovora, Zelenski v ponedeljek potuje v Washington (VIDEO)

    Trump zagovarja mirovni sporazum, ne le prekinitve ognja. Razprav o tristranskem srečanju ni bilo, pravi Ušakov. Spopadi v Ukrajini se nadaljujejo.
    16. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Odzivi

    EU: Rusija ne more imeti pravice veta pri ukrajinski poti v EU in Nato

    »Ukrajina se lahko zanese na našo neomajno solidarnost,« so v izjavi zapisali evropski voditelji. Orbán: Svet je danes varnejši, kot je bil včeraj.
    16. 8. 2025 | 10:28
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Nedelo  |  Nedeljski izleti
    Vredno branja

    Vsako nedeljo nova pustolovščina – skupaj raziskujemo Slovenijo

    Slovenija skriva nešteto čudovitih kotičkov, ki čakajo, da jih odkrijemo – in v uredništvu Nedela smo se odločili, da jih obiščemo skupaj z vami.
    20. 6. 2025 | 13:40
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Kosilo

    Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

    Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
    20. 2. 2024 | 13:35
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    ZELENJAVNI VRT

    Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

    Topli in vlažni poletni dnevi so žal idealni, da se na našem vrtu začnejo širiti okužbe, ki lahko ogrozijo naš pridelek.
    Promo Delo 8. 8. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Posli nove dobe: Kaj že danes potrebujete, da boste korak pred konkurenco?

    Novi pristopi, tehnologije in miselnost spreminjajo pravila igre.
    Promo Delo 13. 8. 2025 | 14:54
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika

    Osredotočenost na pospešen zeleni prehod energetike

    Inovativne oblike uporabe obnovljivhi virov energije imajo pomemben, a še ne dovolj izkoriščen potencial.
    Marjana Kristan Fazarinc 16. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Jedrska energija

    Toplejše morje, invazija meduz in zadelani filtri jedrske elektrarne

    Spužvaste kocke določenih materialov bi lahko učinkovito lovile razpršeni uran iz morja.Tako bi jedrske elektrarne lahko napajale svet še več tisoč let.
    Borut Tavčar 15. 8. 2025 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    DPZ 2025

    Sodelovanje pri inovaciji ali unikatu da nov zagon

    Za lesarsko industrijo je povezovanje s šolami pomemben korak do kadra. Trajnost je še eno jamstvo za svetlo prihodnost lesne industrije.
    Milka Bizovičar 14. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    DPZ 2025

    Čedalje bolj cenimo unikatne izdelke in masivni les

    Stavbni mizar Matic Domadenik in pohištveni mizar Vid Gomaz se bosta udeležila evropskega tekmovanja v poklicnih spretnostih EuroSkills.
    Milka Bizovičar 14. 8. 2025 | 05:30
    Preberite več

    Več iz teme

    EU in GazaIzraelPalestina

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Premium
    Nedelo
    Daniel Ramalan

    Ogenj mu je vzel, ogenj mu vrača

    Z nadgradnjo pirografije Jeseničan afriških korenin, ki živi na Štajerskem, ustvarja podobe, pretežno portrete, ki zažigajo z natančnostjo, izraznostjo.
    Grega Kališnik 17. 8. 2025 | 08:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Stanje na cestah

    Na celotnem avtocestnem križu pričakujejo zastoje, Dars zapira hitro cesto

    Prometnoinformacijski center opozarja na gnečo tudi v ponedeljek dopoldne, ko bo na cestah tudi povečano število tovornih vozil.
    17. 8. 2025 | 07:36
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    V ospredju sestanka koalicije voljnih varnostna jamstva za Ukrajino

    Voditelji več evropskih držav, Evropske komisije in Evropskega sveta so v skupni izjavi po srečanju pozdravili Trumpova prizadevanja za končanje vojne.
    17. 8. 2025 | 07:27
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Drugi športi
    Priprave na SP

    Kapetan je trpel na klopi, zdaj želi uresničiti neizpolnjen cilj

    Slovenska odbojkarska reprezentanca je začela priprave na SP na Filipinih. Pred štirimi leti je Slovenija končala na nehvaležnem 4. mestu.
    Nejc Grilc 17. 8. 2025 | 07:15
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Premier league

    Šeško ves čas sprašuje in razmišlja, napočil je dan za prvi derbi

    Nedelja prinaša izjemno težko pričakovano tekmo angleškega nogometnega prvenstva, ko se bosta na štadionu Old Trafford pomerila Manchester United in Arsenal.
    17. 8. 2025 | 06:15
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    V ospredju sestanka koalicije voljnih varnostna jamstva za Ukrajino

    Voditelji več evropskih držav, Evropske komisije in Evropskega sveta so v skupni izjavi po srečanju pozdravili Trumpova prizadevanja za končanje vojne.
    17. 8. 2025 | 07:27
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Drugi športi
    Priprave na SP

    Kapetan je trpel na klopi, zdaj želi uresničiti neizpolnjen cilj

    Slovenska odbojkarska reprezentanca je začela priprave na SP na Filipinih. Pred štirimi leti je Slovenija končala na nehvaležnem 4. mestu.
    Nejc Grilc 17. 8. 2025 | 07:15
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Premier league

    Šeško ves čas sprašuje in razmišlja, napočil je dan za prvi derbi

    Nedelja prinaša izjemno težko pričakovano tekmo angleškega nogometnega prvenstva, ko se bosta na štadionu Old Trafford pomerila Manchester United in Arsenal.
    17. 8. 2025 | 06:15
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Skrivnosti slovenske gastronomije v novi prestižni reviji OK magazin

    Odkrijte edinstvene zgodbe in navdihujoče ustvarjalce, ki slovensko gastronomijo dvigujejo na svetovno raven – z OK magazinom boste vedno korak pred trendi.
    23. 6. 2025 | 10:06
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Bolečine v zapestju: kako jih učinkovito lajšati

    Vas pestijo bolečine v zapestju? Te so lahko znak preobremenjenosti ali poškodb. Pravočasno ukrepanje je ključno.
    Promo Delo 12. 8. 2025 | 09:01
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Nova gospodarska politika
    Vredno branja

    Nova gospodarska politika: kako bo Slovenija premagala izzive prihodnosti

    V času, ko se svet hitro spreminja, se tudi slovensko gospodarstvo spopada z novimi izzivi.
    23. 6. 2025 | 10:08
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Modni dodatek ali veliko več?

    Včasih je telefon zgolj naprava, drugič pa podaljšek osebnega sloga. Ko sem prvič vzela v roke Galaxy Z Flip7, sem vedela, da bo drugače.
    Promo Delo 11. 8. 2025 | 15:41
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Težke in boleče noge? Zakaj je pomembno, da ne ignorirate prvih simptomov

    Simptomi se lahko pojavijo že v mladosti, zato ukrepajte, preden napredujejo.
    12. 8. 2025 | 09:26
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTour 2025TenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo