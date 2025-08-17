V koprenah zaskrbljenosti, razočaranja in žalosti

Zdi se, da je bilo tam od nekdaj zakleto zapleteno: »Da, mesto, ki je izginilo v obzorju, je bila Jaffa, jeruzalemski pristan, arabski pristan, judovski pristan, zakaj Jaffa, zagrizeno arabsko, umazano, zdaleč romantično orientalsko mesto, ognjišče in gojišče vseh protiangleških, protijudovskih in protievropskih uporov v 'mirnih' dveh desetletjih po vojni pod palmo ženevskega penzionata, je predmestje Tel Aviva, pravljične judovske metropole in stežaj daleč od Jeruzalema. Nad njo lebdita dva simbola: Allahov polumesec, za njim fantom vstajajoče Panarabije v moskovski senci, ob polumescu šesterokraki Mogen David, simbol gradečega cijonizma in zdaj finančnega, v bodoče pa političnega judovskega imperija, za njim Panarabija, Panindija, Panislam z Ibn Saudom, Gazijem Kemalom, Panzion z Rothschildi, Morgani, Weizmanni, dve gibanji s heroji, z asi organiziranega nacionalizma proti častitljivi gibljivosti puritanizma in londonske politike.«

Takole je približevanje obali zapletene dežele skoraj vročično opisoval popotnik v delu Mirka Javornika Pomlad v Palestini, ki je izšlo sredi tridesetih let prejšnjega stoletja, in daje današnjemu branju posebno dimenzijo.

Ob smrti poročevalca Al Džazire Anasa al Šarifa in njegovih kolegov v Gazi ter fotografiji stradajoče devetletne deklice Mariam Dauas iz tamkajšnjega okrožja Rimal sem te dni premišljal o globoki resnici, ki je iz različnih in številnih virov prihrumela že kmalu po izraelskem brutalnem odgovoru na Hamasov sedmooktobrski napad: ugotovitve so večinoma govorile o diplomatskem porazu evropske zveze, o skrb vzbujajoče šibkem odzivu, ki razkriva zgolj njen moralni propad.

Hkrati s tem spoznanjem imam občutek, da se velik del svetovne javnosti po tihem ukvarja z razreševanjem strahotnega prepleta bolečine in negotovosti, ki ga pletejo poročila o dogajanju v Gazi. Nenehno kapljanje novih in novih drastičnih norosti, ki prihajajo od tam onkraj in opisujejo tesnobo, trpljenje, nepravičnost, žalost in bes, je preprosto nedoumljivo razpotegnjeni čustveni pretres, ki izziva globok občutek nemoči. Ta hip se zdi, da nobena peticija zoper genocidno početje, ki se ji kot posameznik lahko pridružiš, nobena pobuda, da bi se ustavila humanitarna katastrofa, ne more prinesti zadoščenja, kaj šele ustavitve trpljenja in nesmiselnega nasilja, za vse se zdi, da je prepleteno s tisočerimi odtenki interesov, o katerih naivna, dobronamerna javnost pravzaprav ve manj kot nič. Je kdo preštel število udeležencev protestov zaskrbljene javnosti v zadnjih mesecih oziroma letih, je imelo to kak vpliv na ravnanje izvoljenih?

Žalostno pri tem je, da – tako kot putinovska medijska trobila, v EU prepovedana, a vendar dosegljiva – povsem brez večjih težav izraelska država z neuklonljivo močjo svetu prodaja svojo interpretacijo dogajanja. Propagandni stroj, ki so ga imenovali hasbara, je oblika oziroma doktrina javne diplomacije, ki si jo je izmislil sionist poljskega rodu, a ta »razlaga, razjasnitev« je zmeraj skrajno enostranska in rabi zgolj kot upravičevanje vsega slabega, kar si izmislita izraelska vlada in izraelska vojska, pred mednarodnim občinstvom.

V tem risu so najrazličnejši dezinformacijski projekti, Pallywood je že starejšega datuma, vse pa poteka tako, da se na različne načine zaseje dvom o palestinskem trpljenju: ubiti dojenčki v Gazi so na primer zgolj lutke, na youtubu razkrivajo, kako naj bi Palestinci tam snemali lažne prispevke, ključno za take podvige pa je, da na prizorišču dogajanja ni tujih novinarjev – ti ne smejo biti tam, da bi ne omajali kredibilnosti tisočkrat ponovljenih stališč, da na primer izraelska vojska nikdar ne strelja proti civilistom, vsi ubiti civilisti pa so, ne glede na starost, seveda prikriti hamasovci. Tako je bilo tudi tokrat z Anasom al Šarifom, podobno zavajanje so ponudili tudi ob fotografijah sestradane Mariam Dauas, ki je pred vojno tehtala 25 kilogramov, zdaj pa je ob neskončno strahotnih razmerah na palestinskem ozemlju shujšala na 10 kilogramov.

Ob teh žalostnih podobah je v igro posegel celo zlovešči Muskov umetnointeligenčni chatbot, razlagalec Grok, ki je »odkril«, da je na obremenilnih fotografijah male Mariam sedemletni jemenski deček, posnet leta 2018, pa čeprav so nastale na začetku tega meseca v Gazi in jih je posnel fotoreporter družbe AFP. Take fotografije, če malo pomislim o preteklosti, imajo posebno moč, spomnimo se vietnamske deklice Kim Phuc, ki v joku beži pred napalmsko smrtjo, spomnimo se fotografije triletnega sirskega dečka Alana Kurdija, katerega trupelce je naplavilo na turško obalo.

Dogajanje v Gazi, kot ga odsevajo svetovni mediji, ne daje veliko upanja na boljše čase, kot posameznika, ki mu na potnem listu nad Republika Slovenija piše Evropska unija, me boli, da »moje« oblasti, zmeraj tako polne načelnega leporečniškega govorjenja o varovanju človekovih pravic, miru in kar je še tega, ne zmorejo imeti večjega vpliva v mednarodni diplomaciji in veliko bolj odgovorno postreči z odgovori na temeljna vprašanja o demokraciji, pravici, človeka vrednem življenju kjerkoli in kadarkoli. Selektivnega sočutja ne potrebujemo.

A kar vidim, je nekaj drugega: neenotnost in cagavost, ki sevata iz Bruslja, spregledovanje vojnih zločinov in kršitev vsakršne mednarodne zakonodaje. Nezmožnost pomenljivega ukrepanja. Sprejemanje neverjetne ameriško-izraelske pogruntavščine, da humanitarno pomoč ob okupatorjevem nadzoru razdeljuje sumljivi ameriški izvajalec, Humanitarna fundacija za Gazo, seveda po tistem, ko so Izraelci brez dokazov izločili agencijo Združenih narodov za pomoč in zaposlovanje palestinskih beguncev na Bližnjem vzhodu. Kar vidimo, je opuščanje vrednot, za katere smo bili doslej prepričani, da so večne, a jih početje Donalda Trumpa, Benjamina Netanjahuja in seveda Vladimirja Putina uspešno razkraja.

Nič presenetljivega niso bile ugotovitve že kmalu po Hamasovem napadu, da mnenje Evrope v mednarodnih odnosih pravzaprav ne šteje več veliko in da se je EU znašla v položaju dobronamerne nevladne organizacije, katere humanitarno početje je dobrodošlo, sicer pa so njena stališča lahko elegantno prezrta. Kaj pa se bo zgodilo, ko se bo v skladu s svetopisemsko sentenco »Tako govori Gospod nad vojskami: 'Kaznoval bom, kar je storil Amálek Izraelu, ko se mu je postavil na pot, ko je šel iz Egipta'« med Amáleki, sovražniki izvoljenega ljudstva, poleg Palestincev znašla EU?