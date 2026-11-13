V Ljubljani več nepremičnin za milijon evrov kot tistih, ki so pod 200 tisočaki

Medtem ko se je prejšnja vlada zavzemala za gradnjo javnih najemnih stanovanj, z novo vlado prihaja pričakovan in napovedan obrat stanovanjske politike k spodbujanju nakupa stanovanj. Ministrstvo za finance je včeraj predstavilo predlog zakona, po katerem bi država mladim pomagala s poroštvom za 20 odstotkov glavnice stanovanjskega kredita in subvencionirala obrestno mero. A za zaustavitev slabšanja dostopnosti stanovanj bo treba spodbujati predvsem večjo ponudbo nepremičnin – bodisi najemnih bodisi lastniških. Na desettisoče protestnikov je ta teden spet opozarjalo na stanovanjsko krizo v Španiji. Tako kot po številnih evropskih državah je ta problematika vse bolj izrazita tudi pri nas. Dostopnost stanovanj morda še na nobenih lokalnih volitvah ni bila tako v ospredju kot na tokratnih. ...