V neskončnem pričakovanju nevihte

Ljudje na večinsko srbskem severu Kosova hodijo spat s kovčki, pripravljenimi za dolgo pot v eno smer. Da je njihovo življenje zgolj poceni žeton v geopolitičnem monopoliju, ki se ga že desetletja igrajo vplivneži nekje daleč stran, jim je že zdavnaj postalo jasno. Vseeno je, ali so to večinski Albanci ali manjšinski Bošnjaki ali Srbi, na Kosovu ne živijo spokojnega življenja, kot smo ga deležni v Evropski uniji. Predvsem pa prebivalci Kosova blaginjo na evropski ravni lahko zgolj sanjajo, če ne poberejo kovčkov in odidejo v katero od razvitih evropskih držav.

Za stanje, ki se ne slabša in, žal, ne izboljšuje, skrbijo pripadniki Natovih mirovnih sil Kfor in vsakič, ko se oblast v Beogradu znajde pred resnejšim izzivom, to Srbi na severu Kosova močno čutijo na svoji koži.