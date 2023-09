V premirju SDS strelja na staro tarčo

Odpri galerijo

V koalicijski pogodbi tudi piše, da bodo prosilcem za azil zagotovili varnejše migracijske poti ter hitre in učinkovite azilne postopke. Kaotične in nečloveške razmere v prenatrpanem Azilnem domu Vič so popolno zanikanje zapisanega. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo