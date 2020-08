V pričakovanju odločitve vsi upajo na odprte šole

Medtem ko se šole po Evropi že polnijo z otroškim živžavom, starši v Sloveniji zaskrbljeno čakajo na odločitev ministrstva za izobraževanje. Ministrica je večkrat povedala, da bo ta odvisna od epidemiološke situacije.Kakšna pa bi ta situacija morala biti, da bi bile šole lahko odprte? Po včerajšnjih podatkih je v Sloveniji s koronavirusom aktivno okuženih 193 ljudi. Okužbo so ugotovili v šestdesetih občinah, torej v več kot dveh tretjinah občin okužb ni. V 26 občinah imajo en sam primer aktivno okuženega s koronavirusom, le v Ljubljani in Kranju je njihovo število dvomestno. Kdaj bi bila torej situacija tako problematična, da bi morali zapreti vrtce in šole in bodo starši spet doma delali z otroki?Da morajo biti kriteriji vnaprej znani, je Zveza aktivov svetov staršev Slovenije v svojem pismu ministrstvo opozorila že julija, zato da bi se vsi vpleteni lahko pravočasno pripravili. V zvezi so tudi jasno poudarili, da država na starše za šolsko delo z otroki ne more več računati in naj se za tiste učence, ki bodo morali ostati doma, poskrbi sistemsko. Podobno pravijo na obrtni in gospodarski zbornici, kjer so povedali, da starše potrebujejo na delu.Tudi če bi starši hoteli ostati doma in poučevati otroke, je dejstvo, da niso ne učitelji ne pedagogi, ne obvladajo vseh predmetov, nekateri niti slovensko ne govorijo. Če se še tako tolčemo po prsih, kako smo izobraževanje na daljavo dobro izpeljali, je to pesek v oči. Starši so se napol raztrgali, otroci so izgubljali motivacijo. Otroci, ki živijo v neurejenih razmerah, ki nimajo dostopa do interneta ali nimajo znanja, da bi podarjeno opremo uporabljali, pa so se preprosto izgubili.Zdaj je čas za celjenje ran in za odločitev, kaj je manjše zlo. Zaprtje posameznega oddelka, morda cele šole za krajši čas ali vnovično popolno zaprtje šol, tudi če v občini ne bo niti enega okuženega? Odločitev bo skozi vse šolsko leto zagotovo več. Zato upajmo, da se pristojni zavedajo, da šola ni le prostor učenja. Da bodo znali, seveda z zdravo mero upoštevanja epidemiološke situacije, zagovarjati pomen odprtih vrtcev in šol.