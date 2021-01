V strahu pred zaostritvijo krize

V nadaljevanju preberite:

Širjenje okužb, zaostrovanje ukrepov in omejene količine cepiva so okoliščine, ki po novem letu spremljajo evropsko bitko s pandemijo. V Franciji se bo po novem policijska ura začela ob 18. uri, v Nemčiji potekajo priprave za odziv na tveganje hitrega širjenja novih sevov. Dogajanje v obeh vodilnih državah članicah kaže na vso dramatičnost razmer v EU. Tudi drugod po Evropi se vlade bolj ali manj uspešno spopadajo s pandemijo. Vsekakor so bolj učinkovite države, ki so izbrale strateški pristop z bolj predvidljivimi in jasnimi merili, kdaj je čas za opuščanje ali zaostrovanje ukrepov.