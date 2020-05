Varljivo poletje 2020

Po dolgih mesecih zaprtih meja, karantene, izolacije, gospodarske paralize in prekinitve družbenih stikov se je življenje na stari celini le začelo sproščati. Države se odločajo za previdno blaženje ukrepov in pozorno spremljajo njegov vpliv na epidemiološki položaj. Tveganja ostajajo velika. V EU je bilo zaprtje notranjih meja ena najbolj dramatičnih znamenj skrajne resnosti položaja. Marsikdaj zaprtja niso bila smotrna, saj so bila bolj posledica politične želje po izkazovanju delovanja vlad kot same nevarnosti širjenja virusa.Tako kot je zaprtje meja potekalo kaotično in kljub drugačnim željam evropske komisije, ki ima ...