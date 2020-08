Vavčerski obliž ne bo rešil turizma

Odkar je izbruhnila pandemija covida-19, je jasno, da bo rekordno lansko turistično sezono, ko smo v deželi na sončni strani Alp imeli več kot 6,2 milijona prihodov turistov, težko ponoviti. Turizem namreč spada med panoge, ki so jih ukrepi za zajezitev pandemije najbolj prizadeli. Po dobri polovici poletne turistične sezone podatki kažejo, da bo letošnja turistična bera dosegla komaj od 30 do 50 odstotkov lanske. A to je povprečna ocena, razlike med turističnimi segmenti in destinacijami so namreč velike, kar pomeni, da bodo nekateri ponudniki veliko bolj prizadeti kot drugi. Razlogov za to nesorazmerje je več. Prvi je ...