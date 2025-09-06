Večno mladi diktatorji

V nadaljevanju preberite:

Ruski predsednik Vladimir Putin sanja o večni mladosti, medtem ko cela generacija mladih Ukrajincev in Rusov ne bo imela priložnosti izživeti svoje mladosti. Blodnje voditeljev o večnem življenju kažejo, kako absurdno je delovanje sistema in kako velik razkorak je med tistimi, ki določajo in tistimi, ki jih odločitve zadevajo. A zgodovina nas uči, da ta razkorak ne more naraščati v nedogled. Kaj bo sprožilec upora, ostaja nejasno, zagotovo pa nihče ni nad zgodovino. Niti Putin ne.