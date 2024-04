Velike oči malih špijonov

V nadaljevanju preberite:

Nenavaden pripetljaj me je privedel do razmisleka, kako močno nadzorovana družba smo postali. A če se vdorov googla in drugih tehnoloških velikanov v našo zasebnost vse bolj zavedamo, je povsem drugače, ko gre za naše podatke, ki jih hranijo državni organi. Zanimalo me je, kako pogosto policisti »firbcajo« o meni po policijskih bazah. Policijske evidence omogočajo sledljivost, vendar Policija te podatke nerada razkriva. Pričakoval sem nekaj sto vpogledov. Spisek je bil bistveno obširnejši.