Vendar ...

Poročilo o vladavini prava, ki ga je komisija Evropske unije pripravila za skupnost kot celoto in za vsako državo posebej, ni branje, ki bi ga človek odložil na nočno omarico in se veselil naslednjega večera. To je poročilo, ki probleme vladavine prava v 27 državah zvede na iste skupne imenovalce, tak pristop pa vnaprej onemogoča, da bi v njih prebrali kakšne esejistične, kaj šele poetične odlomke. Poročilo o vladavini prava je trdo kuhano birokratsko poročilo, ki je nastalo tako, da je vsaka država izpolnila zelo zajeten vprašalnik, analitiki pa so potem preverjali, ali so uradniki nacionalnih vlad v rubrike zapisali dovolj ...