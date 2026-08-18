VIDEOKOMENTAR: Četrt milijarde evrov za cenejši dizel, elektrika pa na stran

Nejc Gole o največjih izgubah zaradi ekstremnega vremena, ki jih imamo pri nas, ter o neuspešnem prilagajanju na neizogibne spremembe.
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Evropska unija je sprejela odločitev, da za naložbe v energetsko varnost dovoli odstopanje od fiskalnih pravil, sem sodijo tudi podpore za nakupe električnih avtomobilov. FOTO: Eric Gaillard/Reuters
V Sloveniji smo pogrnili pri prilagajanju na neizogibne podnebne spremembe, ki prinašajo ekstremne vremenske pojave, kot je trenutna suša. Nujno pa bi bilo tudi zmanjševanje toplogrednih plinov. V slovenski strukturi ekološkega odtisa prevladuje ogljični odtis, vezan predvsem na uporabo fosilnih goriv v prometu.
A medtem ko je Evropska unija pravkar sprejela odločitev, da za naložbe v energetsko varnost dovoli odstopanje od fiskalnih pravil, sem sodijo tudi podpore za nakupe električnih avtomobilov, slovenska vlada s svojo subvencijsko politiko pušča kupce brezemisijskih vozil v negotovosti.
Medtem pa bo imel proračun približno četrt milijarde evrov izpada zaradi ukrepov sedanje in prejšnje vlade pri omejevanju cen bencina, dizelskega goriva in kurilnega ...
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