VIDEOKOMENTAR: Četrt milijarde evrov za cenejši dizel, elektrika pa na stran

V Sloveniji smo pogrnili pri prilagajanju na neizogibne podnebne spremembe, ki prinašajo ekstremne vremenske pojave, kot je trenutna suša. Nujno pa bi bilo tudi zmanjševanje toplogrednih plinov. V slovenski strukturi ekološkega odtisa prevladuje ogljični odtis, vezan predvsem na uporabo fosilnih goriv v prometu. A medtem ko je Evropska unija pravkar sprejela odločitev, da za naložbe v energetsko varnost dovoli odstopanje od fiskalnih pravil, sem sodijo tudi podpore za nakupe električnih avtomobilov, slovenska vlada s svojo subvencijsko politiko pušča kupce brezemisijskih vozil v negotovosti. Medtem pa bo imel proračun približno četrt milijarde evrov izpada zaradi ukrepov sedanje in prejšnje vlade pri omejevanju cen bencina, dizelskega goriva in kurilnega ...