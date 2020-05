Virtualna evropeizacija Balkana

Dve desetletji po prvem zagrebškem vrhu držav Jugovzhodne Evrope in EU ostaja evropska perspektiva Balkana negotova. Leta 2000, po kosovski vojni, slovesu od Franja Tuđmana in padcu Slobodana Miloševića, je bilo videti, da so se evropska vrata za regijo, zaznamovano s krvavo morijo, le začela odpirati. Bilanca ni navdušujoča. V Unijo je uspelo vstopiti le Hrvaški. Vse druge države iz regije ostajajo nekakšna siva lisa sredi Evrope, obkrožena z državami članicami.Hrvaška pričakovanja glede vrha so bila velika. Na koncu je velik dosežek to, da bo vrh kljub krizi s koronavirusom danes izveden vsaj virtualno, z videopovezavo, in ...