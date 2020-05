Virtualni davčni dolžniki

Krizne pomoči bi morale biti lahko dosegljive, pa žal pogosto niso. Veliko podjetij je obtičalo pred zaprtimi vrati tudi, ker so na listi davčnih dolžnikov finančne uprave.Ker so razmere težke, ni odveč pojasnilo, zakaj podjetja končajo v evidenci davčnih dolžnikov in zakaj je ta evidenca sporna. Razkrivam, da razlagam tudi na podlagi lastnih izkušenj in opažanj, vendar nisem povezan z nobenim primerom pomoči. Evidenca davčnih dolžnikov finančne uprave ima dve veliki pomanjkljivosti. Prvič, to ni evidenca dejanskih dolžnikov, ampak virtualna knjigovodska evidenca. In drugič, evidenca ima veliko napak. Že zaradi ...