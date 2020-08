Virus ni na počitnicah in se ne zmeni za meje

Osebe, ki se vračajo v Nemčijo iz tujine, se lahko po novem brezplačno testirajo na novi koronavirus. Nemški minister za zdravje Jens Spahn je ob uvedbi brezplačnega testiranja, ki je sledilo naglemu povečanju števila novookuženih, verjetno nevede, citiral slovenskega uradnega govorca Jelka Kacina in opozoril, da virus ni na počitnicah. V Nemčiji naglo rast števila novih okužb pripisujejo množičnim selitvam dopustnikov in delovnih migrantov s tveganih območij nazaj v Nemčijo.



Balkanske države so žarišče koronavirusa, Bosna in Hercegovina pa sodi med države z največjo težavo. Sproščen odnos ljudi do navodil in priporočil države v kombinaciji s splošnim nezaupanjem v slabo delujočo državo in podhranjenim zdravstvom so idealni pogoji za hitro širjenje virusa. Če k temu dodamo še politični populizem dela političnih elit, ki so hitro pripravljene ustreči parcialnim zahtevam določenih interesnih skupin po sproščanju omejitev, je skrb glede prihodnjega razvoja razmer v BiH in še kje na Balkanu še kako upravičena.



V Sloveniji si kruh služijo tisoči delavcev migrantov, ki v normalnih razmerah vsaj enkrat na mesec, ko dobijo plačo, za konec tedna odpotujejo domov k družinam. Zdaj, ko pri nas veljajo omejitve za vstop državljanov tretjih držav, se morajo ti ljudje rednih poti domov vzdržati, saj si preprosto ne morejo privoščiti po vrnitvi v Slovenijo ostati 14 dni v karanteni. Tovrstne omejitve so vir številnih osebnih stisk, ljudje že dva meseca in več niso mogli domov. Toda kljub nezadovoljstvu in nervozi se priseljenci v Sloveniji v veliki večini zavedajo, da so razmere v njihovi domovini težke in da so omejitve v Sloveniji v dobro vseh nas.



»Ekonomija me ne zanima, kot zdravnik si želim virus ustaviti. V mojem svetu je manj liberalen pristop države boljši kot bolj liberalen,« pravi dr. Jurica Arapović, infektolog iz Mostarja, ki je član kriznega štaba ministrstva za zdravje federacije BiH. Če naši priseljenci ne verjamejo Kacinu in Bojani Beović, lahko verjamejo Arapoviću, ki prikimava slovenskim ukrepom. Virus res ni na počitnicah, ga je pa tam lahko stakniti, in virusu zagotovo ni mar za meje. Bolje je biti previden danes kot se jeseni držati za glavo in govoriti, da je Kacin imel prav.