Virus v globalni ureditvi

Vstopili smo v drugo fazo boja s pandemijo. In ta se nanaša na virus, ki je okužil globalno ureditev. Sredi vseh sporov, ki že dolgo obremenjujejo današnji svet, se je pojavil še tisti najnevarnejši: vojna s cepivi, motivirana s kalkulacijami velikih sil in demonsko brezbrižnostjo do človeštva.Še preden se je pojavila lučka na koncu predora, skozi katerega se s težavo pomikamo že več kot pol leta in v katerem smo pustili več kot 860.000 umrlih za covidom-19, sta nam dali Kitajska in ZDA jasno vedeti, da bosta na nevarnem virusu jezdili kot nova jezdeca apokalipse.Za hip se je zdelo, da je vsem, torej tudi velikim silam, jasno, ...