Virusna paraliza

Človeštvo se z epidemijami spopada, vse odkar živi v skupnostih. Ta pojav in njegove posledice so od nekdaj zaposlovali velike mislece in pisatelje; spomnimo se, denimo, Camusove Kuge, Saramagovega Eseja o slepoti, Jančarjevega Galjota. Zaradi svojih dramatičnih in kataklizmičnih razsežnosti je to postala tudi hvaležna tematika za hollywoodske filmarje. A za bralce oziroma gledalce teh vsebin je to bila večinoma le fikcija in tako s(m)o Evropejci v varnem zavetju doma pretežno doživljali tudi izbruhe sarsa, ebole in drugih nevarnih bolezni daleč od nas. Tudi za koronavirus se je najprej zdelo, da bo to le problem daljne Kitajske. ...