Višje globe za naraščajoči egoizem družbe

Posledice novega zakona o varstvu javnega reda in miru še niso predvidljive. Nove kazni v evrih pa bodo kršitelje neprijetno presenetile.

Novi zakon o varstvu javnega reda in miru (JRM) je nasledil slabi dve desetletji star zakon, ki je imel kazni napisane v tolarjih ter je bil namenjen takratnemu družbenemu ozračju in ureditvi. Nekateri pojavi v družbi so se od takrat radikalizirali: od zbiralcev prostovoljnih prispevkov na parkiriščih trgovskih centrov, vsesplošnega širjenja verbalnega in fizičnega nasilja do najstniškega vandalizma in znašanja nad infrastrukturo. Zakon prihaja v času, ko je družba še pod vplivom smrti Aleša Šutarja in okoliščin, ki se jih loteva ta in še prejšnji mesec sprejeti zakon o nujnih ukrepih za zagotavljanje javne varnosti, imenovan po Šutarju. Novi zakon JRM, v katerem vsak člen opredeljuje več različnih glob, v več kot polovici paragrafov za zagotavljanje JRM zakonsko podlago podeljuje tudi ...