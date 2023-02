Vlada ne ve, kaj bi z uspehom Sove

V nadaljevanju preberite:

Največji uspeh Sove v njeni zgodovini – decembrsko aretacijo dveh ruskih vohunov, ilegalno operativnih v Sloveniji, je v imenu države v javnosti predstavil državni sekretar za nacionalno varnost v kabinetu predsednika vlade Andrej Benedejčič. Ali je to res največji uspeh, ne bomo nikoli vedeli, ker so obveščevalni posli netransparentni. Evropski poslanec največje vladajoče stranke pa pravi, da so največji uspehi obveščevalcev tisti, ki ne pridejo v javnost.