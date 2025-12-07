Politični avanturizem preroditeljev, že videna težava strank novega obraza

Retorično bi se Prebilič povezoval, a v praksi, kot vidimo, ne z Gibanjem Svoboda, ne z Levico in zdaj še s SD ne.

Smo v obdobju, ko spremljamo mučno umeščanje stranke Prerod Vladimirja Prebiliča na levosredinski pol. Že videna težava strank novega obraza, čeprav se samoopredeljujejo kot levosredinske, je v tem, da nimajo jasnega političnega profila, preračunljivo se prilagajajo politični realnosti, pri tem pa zahajajo v protislovja. Politična usmeritev stranke se v predvolilni kampanji spreminja skladno z navdihom in muhami njenega vodje in prišepetovalcev. Političnih pozicioniranj Preroda je bilo doslej mnogo, še več nepotrebnih izjav, s kom stranka ne bi sodelovala. Ne s šefom Gibanja Svoboda Robertom Golobom kot premierom ne s »skrajno« Levico. Ko se je projekt znašel na razpotju, so se ključni posamezniki v Prerodu ogreli za predvolilno povezovanje z njim najsorodnejšo stranko SD. Čeprav je bilo ...