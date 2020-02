Vljudnostni odriv v špansko-katalonska pogajanja

Ko v politiki odpove politika, nastopi kriza, kakršna je po diktatu pouličnih protestov na eni strani in sodnih odločitev na drugi v zadnjih letih bremenila špansko-katalonsko razmerje. Pred očmi dosledno molčeče Evrope so se odnosi med Barcelono in Madridom zavozlali do skrajnosti in diskurzi zaostrili do tako radikalnega roba, da so se – ker obe strani vendarle zagovarjata demokracijo in mir – zlagoma morali začeti vračati tja, koder sta se razklali. Ampak tak je menda katalonski modus operandi, skozi večstoletno optiko marsikdo »pomni« Barcelono po njenem stereotipiziranem pogajalskem korakanju malo naprej in še več ...