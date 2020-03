Voda na mlin Piratom

Moj sin bo kmalu star 19 let. Kljub stereotipom o fantih te starosti je kar samostojen. Za moj okus nekoliko preveč uporablja telefon, ni pa mevža in, recimo, da je v kar spodobni kondiciji. Če to, da ima rad ljudi okoli sebe, svoje mesto in svojo domovino, Slovenijo in Evropo, šteje za domoljubje, je tudi domoljub. Ker so včeraj poslanci razpravljali o tem , ali naj ga za pol leta pošljejo na državno financirano privzgajanje delovnih navad, redoljubja, kolektivizma, domoljubja in podobnih vrlin, sem ga vprašal, kaj si misli o pobudi za ponovno uvedbo naborništva. Naj dodam, da ni vedel, da predlog obstaja, in še manj, kdo ga je predlagal. Njegovo mnenje o predlagatelju bom ohranil zas e, preostalo pa povzemam takole: »Če mislijo, da bodo iz razvajenih fantkov tako delali dedce, se motijo. Razvajeni fantki, ki ves čas visijo na računalniku, se bodo razjokali prvič, ko bo kdo zavpil nanje. Tiste, ki jih vojska zanima, naj vpokličejo, druge pa naj pustijo, četudi visijo za računalniki. V sodobni obrambi je to znanje morda še koristnejše kot streljanje s puško. Moj glas gre Piratom, če ti uvedejo obvezno služenje vojske.«Seveda ne gre posploševati na podlagi glasu enega volivca, a če odrinemo te pomisleke na stran, ostaja kup vprašanj. Kako iz nemotiviranih nabornikov sestaviti vojsko, ki bo dobila pozitivno oceno za bojno pripravljenost, če tega ne moremo narediti niti s plačanci? Kdo bo te nemotivirane ljudi usposabljal? Kje bomo dobili dodatnih deset odstotkov vojaškega proračuna za prehod od prostovoljnega k obveznemu služenju? Kako bo vojska nemotiviranih nabornikov, ki jih bodo usposabljali slabo motivirani podčastniki in častniki, izpolnjevala zaveze, ki smo jih kot država dali zavezništvu Nato?Bolj kot to, da obvezno služenje glasno podpirajo ljudje, ki v vojski nikoli niso bili in so hkrati prestari, da bi jih nova obveznost doletela, je zabavno dejstvo, da poslanci, ki se radi kitijo s svojim antijugoslovanstvom in so služili v JLA, povsem resno govorijo, da bo obvezno služenje vojske razvajenim mulcem privzgojilo nekaj domoljubja.