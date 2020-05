Vojaška trobenta

Ko je cesar Qin Shi Huang leta 221 pred našim štetjem združil sprta kraljestva in ustanovil kitajsko cesarstvo, je bila prva stvar, ki jo je naredil, utrditev Velikega kitajskega zidu na severu velike države, da bi jo zaščitil pred nomadi iz celinske Azije. Preštejmo 2241 let od takrat do zdaj in jasno nam bo, kaj zdaj počne kitajski predsednik Xi Jinping.Xi namreč postavlja nevidni veliki zid na jugu svoje države, da bi jo zaščitil pred morebitnimi napadi z morja. Ta zid se v današnjem času imenuje suvereniteta. In čeprav ni zgrajen iz kamna, je njegov namen povsem enak: zarisati črto, ki je barbarska noga ne sme prestopiti, ...