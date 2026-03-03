Vojna brez načrta

Ne, za nikakršen veliki načrt ne gre (razen da naftno-plinski lobi slavi še eno zgodovinsko zmago). Gre za osebno patologijo v kolektivni, narekovani izvedbi. Nobenega rezervnega načrta ni. Nobenega geostrateškega razmisleka. Nobene velike manipulativne računice. Nobene izhodne strategije. Le kaos v koncentričnih krogih, ki iz ure v uro bolj spominja na ameriško koalicijsko invazijo na Irak pred točno triindvajsetimi leti. Ta je prerešetala celotno regijo in njeni odmevi so glasni še danes. Napad na Iran, katerega povračilni ukrepi so kljub eksistencialnim krčem vse prej kot stihijski, jih je naredil še glasnejše.

Asociacija: interferenca vode. Tako so tudi videti krogi dosega iranskih balističnih raket. Vojna je ocean, ne bazen. Ali jezero.