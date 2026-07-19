Trump se je v Iranu ujel v past

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    Iran nadaljuje premišljene povračilne ukrepe. FOTO: AFP
    Galerija
    Iran nadaljuje premišljene povračilne ukrepe. FOTO: AFP
    Boštjan Videmšek
    19. 7. 2026 | 18:30
    19. 7. 2026 | 18:37
    2:47
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    Združene države so včeraj že deveti dan zapored bombardirale cilje v Iranu – predvsem na jugu države, ki ga v Washingtonu očitno nameravajo logistično odrezati, kar bi lahko nakazovalo možnost kopenske vojaške operacije.

    Medtem Iran nadaljuje natančne in strateško premišljene povračilne ukrepe, ki Bližnji vzhod ohranjajo v stanju suspenza – predvsem to velja za države, ki so tesne zaveznice ZDA in v katerih so ameriška vojaška oporišča.

    Tako Združene države, ki so nesmiselno vojno začele na pobudo Izraela, kot Iran, ki za razliko od napadalcev bije eksistencialno bitko, vojno orodje uporabljajo kot obliko pogajanj. To je popolna podoba našega časa, v katerem mednarodni red ne obstaja več niti kot iluzija, mednarodne institucije na čelu z Združenimi narodi pa so klinično mrtve.

    Podobno lahko trdimo za mirovni dogovor med ZDA in islamsko republiko, ki bi moral začeti veljati čez mesec dni. Takšne okoliščine – ne pozabimo, da se genocid v Gazi nadaljuje in da Izrael še naprej napada južni Libanon ter včeraj ponovno tudi Sirijo – so izjemno nevarne. Za celotno regijo.

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