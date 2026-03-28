Vojščak v vojni laži in vojni proti jeziku

Te dni sem med branjem kupa romanov za letošnjo nagrado kresnik začel premišljati o velikanskem kontrastu med jezikom oziroma jeziki, ki me zadnja dva meseca in več obkrožajo večino budnega časa. Zelo preprosto: o ubesedenem svetu sodobnega slovenskega romana bi se z lahkoto reklo, da je oblikovan povsem drugače kot tisto, s čimer so nam v času napada na Iran ali pa – če se ozrem po bližnji okolici – v slovenskem predvolilnem času stregli najrazličnejši viri, od zaresnih medijev prek strankarskih trobil do pomembnih posameznikov z gostobesednimi izpostavami v družbenih omrežjih.

Seveda, očitek, da gre za popolnoma različne registre pri uporabi jezika, bi bil več kot utemeljen, na eni strani gre za težnjo po opojni čistosti in natančnosti izraza, če lahko povem z malce starikavo intoniranostjo, na drugi za pragmatičnost ideološko zvijunskega sporočanja, ki hoče sejati dvom, vzbujati ogorčenje in jezo, s polresnicami, alternativnimi resnicami in poenostavitvami premišljeno motivirati k širjenju besnila, zagovarjati neutolažljivo zamero in sovraštvo, predvsem pa utrjevati take ali drugačne razloge za napadalnost do drugih in zagovarjanje svojega velikega prav.