Vonj prihodnosti

Zambija, Ukrajina, Indonezija, Rusija, Peru, Brazilija, Kitajska, Portugalska, Francija, Bolivija, Hrvaška ... to je le nekaj držav, v katerih obsežna območja, medtem ko to berete, požirajo plameni. Zemljevid sveta je vse bolj na gosto posejan z območji ognja in dima. Ponekod celotne regije niso obarvane kot goreče zgolj zato, ker je v njih zgorelo že vse, kar bi ogenj še lahko hranilo. Konec prejšnjega tedna je eden izmed najmanj ducata večjih požarov, ki so izbruhnili na Hrvaškem, ogrozil mesto Omiš v Dalmaciji. Gasilcem je mesto uspelo rešiti, ne pa tudi nekaterih delov južnih predmestij, kjer domačini s stisnjenimi zobmi začenjajo obnovo. Medtem ko se je iz požganih naselij še kadilo, gašenje višje ležečih gozdov pa je neprekinjeno potekalo že tretji dan, so bile plaže v Omišu polne ...