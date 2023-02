Vrata Evrope v Kijevu

V današnji Temi dneva preberite:

V prihodu velike delegacije iz Bruslja v Kijev sredi vojne vihre je veliko simbolike, ki naj bi pokazala, kako močna in neomajna je podpora EU Ukrajini. Z rusko aneksijo Krima in destabilizacijo vzhoda države je želja Ukrajincev po zasidranju na Zahodu postala še močnejša. Pogoj za napredek na poti proti EU bodo reforme. Jasno je, da se mora država rešiti primeža korupcije in oligarhov.