Vrnil se je

Film Terminator: Temačna usoda, šesto nadaljevanje serije, ki se je začela davnega leta 1984, ne spada med vrhunske izdelke apokaliptičnega žanra. V kinematografe je prišel oktobra lani. V poslovnem svetu velja za polomijo. Ima pa nekaj elementov, ki za to vrsto znanstvene fantastike niso najbolj značilni. Prvič, junak filma ni junak, pač pa junakinja. Junakinja ni ena, temveč so tri. In tretjič: v filmu Temačna usoda je nenavadno veliko samoironije. Igralka Linda Hamilton, ena od treh glavnih junakinj, izreče stavek, vedno in povsod rezerviran za silaka Arnolda Schwarzeneggerja: »Vrnila sem se.« In ko pred začetkom razpleta ...