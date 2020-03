Vrnitev optimizma

Upanje, ki ga vlada daje s paketom pomoči, bo morala ohranjati vse do popolnega okrevanja.

Prvi večji paket pomoči gospodarstvu Sloveniji vrača upanje na boljše čase. Če smo se v zadnjih tednih spraševali, kako hudo bo, bomo zdaj začeli iskati poti. V primerjavi z zadnjo krizo, so tokratne spodbude precej širše razdeljene. A dve milijardi evrov, kolikor vlada ocenjuje težo ukrepov, je izključno krpanje ran in umirjanje bolečin, ki jih epidemija prinaša.Ran in bolečin še ni konec, vseeno pa se je treba začeti obračati v obdobje rehabilitacije in okrevanja. Kdor se ali se je, aktivno ukvarjal z vzdržljivostnim športom, gotovo ve, kako težko je še posebno v času priprav zjutraj vstajati, ko mišice »pokajo« od utrujenosti, kako težko je narediti prvi jutranji korak na treningu in kako težko se je motivirati za še težje vaje, pri tem pa je prva tekma daleč v prihodnosti.To je karikiran opis velikega dela slovenskega gospodarstva in zaposlenih. Vlada je s svežnjem sprejetih ukrepov pomoči vrnila optimizem. S tem se je zgodil velik obrat, saj je do zdaj, upravičeno, prebivalstvo predvsem strašila, naj bo za božjo voljo disciplinirano. In še najmanj nekaj tednov bo vlada tudi morala ohranjati to trdo roko, če se hočemo obvarovati nenadzorovanega izbruha.Upanje, ki ga vlada daje s paketom pomoči, bo morala ohranjati vse do popolnega okrevanja, sicer se lahko ponovi zgodba iz prejšnje krize.Z naslednjimi ukrepi bo morala vlada pristopiti tudi proaktivno. Ena od možnosti je pospešena obnova državnih in regionalnih cest, kjer obnova zaostaja za nekaj let. Poleg gospodarskih učinkov, bi to prineslo tudi boljši občutek v podjetja in med prebivalce. In še manj zamaškov bo takrat, ko bo vseh ukrepov konec in bo več prometa.A ključno bo okrevanje, ko bo morala biti slovenska predelovalna industrija pripravljena, da se pridruži spodbudam trgovskih partneric Slovenije in pomoči EU.Za prvo bosta potrebna hiter odziv in konkurenčnost, kar pomeni, da bodo morala imeti podjetja pripravljene kadre, material, vire financiranja in morebitne spodbude države.Za drugo pa bi morala vlada močno zmanjšati administrativne ovire, zaradi katerih je zdaj od ideje do gradnje potrebnih tudi več let.