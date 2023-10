Vrnitev v predschengensko obdobje

V nadaljevanju preberite:

Opozorila, da je bila odločitev za sprejetje Hrvaške v schengensko območje politična, so se izkazala za upravičena. Statistika je povedna. Slovenija je do 15. oktobra zaznala več kot 48.000 nedovoljenih prehodov notranje meje iz smeri Hrvaške. To pomeni več kot trikratno povečanje v primerjavi z lani. Slovenija je tranzitna država, Italija je za številne prebežnike že končna destinacija. V kombinaciji z bližnjevzhodno krizo se je Italija pričakovano odločila za uvedbo nadzora na slovenski meji. Po učinku domin se je odzvala slovenska vlada in uvedla »začasni ponovni nadzor« na notranji meji s Hrvaško in Madžarsko.